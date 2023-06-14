Не для детских глаз: этот горячий эпизод в «Ералаше» сейчас вызывает оторопь

Зрители напрасно считают, что «Ералаш» можно смело смотреть всей семьей. В детском киножурнале есть эпизоды, которые могут вызвать смущение даже у взрослых.

Например, стоит быть осторожными при просмотре 152-го выпуска под названием «Учиться, учиться и еще раз учиться». В ходе повествования школьник Миша Казаков наблюдает за тем, на какие уловки идут педагоги, чтобы вызвать у него интерес к учебе.

Кто-то из преподавателей показывал фокусы, а вот учительница английского в исполнении Анны Тереховой пошла на крайние меры и станцевала настоящий стриптиз. Даже сейчас эта горячая сцена вызывает оторопь.

Многие не понимают, как подобный эпизод допустили до больших экранов. Однако создатель «Ералаша» Борис Грачевский не видел в этом ничего предосудительного. Режиссер остался доволен проделанной работой. Он считал, что съемочной команде удалось получить смешной материал и при этом соблюсти все нормы приличия.