Не Диана, и не Меган: чье свадебное платье обошлось короне дороже всех

Королевские свадьбы — это всегда очень дорогое удовольствие, на которое тратятся миллионы. И значительную часть этих расходов составляет цена тех роскошных свадебных платьев, в которых будущие королевы появляются на своих пышных бракосочетаниях.

Многие думают, что самые дорогие свадебные платья в истории принадлежат избранницам наследников британской короны: Диане, Кейт Миддлтон или Меган Маркл. Это неудивительно, ведь именно свадьбы в семействе Виндзоров освещаются журналистами гораздо подробнее, чем в других королевских домах, и поэтому они гораздо больше привлекают внимание. Но самое дорогое в истории королевское свадебное платье связано отнюдь не с Великобританией.

Абсолютным рекордсменом стало платье нынешней испанской королевы Летиции: в 2004 году на бракосочетании с наследником престола, принцем Фелипе, она появилась в наряде, стоимость которого по нынешним ценам составляет 642 млн рублей. Роскошь платья Летиции, расшитого золотыми лилиями в честь родового герба ее жениха, в итоге поразила всех гостей свадебной церемонии.