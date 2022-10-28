Не давали дышать: участь Ляпишева из «Большой перемены» заставит вздрогнуть

Виктор Проскурин впервые стал знаменитым после роли весельчака и балагура Генки Ляпишева в фильме «Большая перемена». Зрители оценили харизму артиста и его обаяние, и с тех пор почти любое его появление на экране не оставалось незамеченным. А, когда в середине восьмидесятых вышел фильм «Выйти замуж за капитана», Виктор Алексеевич стал настоящей суперзвездой и покорителем женских сердец.

К сожалению, как вспоминают коллеги, прямой и «ершистый» характер артиста зачастую становился препятствием для получения ролей в кино и театре. Например, народная артистка России Ирина Алферова прямо говорит о том, что из «Ленкома» Проскурин ушел потому, что ему в театре стало тесно, хотя у него было полно «идей, желаний и представлений».

Сценарист Аркадий Инин однажды сказал о Проскурине, что ему «не давали дышать» после распада СССР, потому что душевные и лирические герои артиста стали никому не нужны. А в 2020 году Виктора Алексеевича в буквальном смысле погубила невозможность дышать: актер скончался от хронической болезни легких, которой страдал уже долгое время.