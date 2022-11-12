Не чета Жданову: как выглядит супруг дурнушки Пушкаревой «Не родись красивой»

Вместе они уже много лет.

Нелли Уварова, известная по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», долгое время скрывала свою личную жизнь. «Я очень закрытый человек и не люблю повышенного внимания к собственной персоне», – рассказывала актриса в интервью.

Однако Уварова все-таки проболталась, что давно и счастливо замужем, а у них с супругом уже двое детей. Избранника актрисы зовут Александр Гришин – и он тоже артист, но в отличие от жены, в первую очередь театральный.

Впрочем, Гришин успел засветиться и на телевидении: актер работал над программой «Тайны XX века» и озвучивал шоу «Наши любимые животные».

Познакомились будущие муж и жена в 2003 году на репетиции спектакля. Александр сразу влюбился в Нелли, а вот актриса не спешила принимать его ухаживания. Однако спустя время Нелли Уварова растаяла – и пара сыграла свадьбу. В 2011 году на свет появился первенец супругов.