Не слесарь, а дворянин: чего россияне не знали о Баталове

Алексей Баталов стал героем советских зрителей после выхода в кинотеатрах фильма «Москва слезам не верит». В картине актер исполнил роль простого работяги, слесаря Гоши. А вот в жизни родословная Алексея Владимировича имела дворянские корни.

«Даже когда он [в фильме] берет приборы — совершенно по-другому — сразу видно, что для него это не перевоплощение, он это делает на автомате. Это тот бэкграунд, который совершенно невозможно сочинить. Эта порода, она есть в Баталове», — восхитился актером режиссер Андрей Житинкин в программе «Тайные аристократы».

Прабабушка артиста по материнской линии была польской аристократкой, графиней Понятовской. Она вышла замуж за прадеда Баталова, выходца из дворянского рода Альшевских.

Приверженность к аристократам обернулась против семейства после революции. Бабушку и дедушку актера подвергли репрессии, из-за чего много лет спустя Баталов отказался вступить в партию и играть Ленина.