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Не Цекало: Лолита раскрыла унизительную правду о настоящем отце особенной дочери

15 октября 2023 16:30
Не Цекало: Лолита раскрыла унизительную правду о настоящем отце особенной дочери

Артиста зря упрекали в равнодушии к ребенку.

Лолита была замужем за Александром Цекало 12 лет. Они развелись только в 2000 году, а за два года до этого певица родила дочь Еву. Поэтому девочку много лет считали дочерью продюсера, а самого Цекало обвиняли в том, что он не помогает бывшей супруге и ребенку. Но оказалось, что артистка много лет скрывала правду — она родила Еву от другого человека.

Девушке уже 24 года, но она часто ведет себя как маленькая. У наследницы звезды синдром Аспергера. По словам самой артистки, это случилось из-за рождения раньше срока.

Имя настоящего папы своей дочери Лолита называть отказывается, но честно признается, что она не раз изменяла своему супругу в браке. Хотя исполнительница ходила налево куда реже, чем муж, романы на стороне у нее случались трижды. Очевидно, один из любовников и стал отцом для Евы. Именно поэтому после развода артистка не требовала поддержки от экс-супруга.

«Я могу сказать страшную вещь: мой ребенок не имеет к Цекало никакого отношения. Именно поэтому я не имела права просить от него алименты», — заявила звезда.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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