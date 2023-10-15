Не Цекало: Лолита раскрыла унизительную правду о настоящем отце особенной дочери

Лолита была замужем за Александром Цекало 12 лет. Они развелись только в 2000 году, а за два года до этого певица родила дочь Еву. Поэтому девочку много лет считали дочерью продюсера, а самого Цекало обвиняли в том, что он не помогает бывшей супруге и ребенку. Но оказалось, что артистка много лет скрывала правду — она родила Еву от другого человека.

Девушке уже 24 года, но она часто ведет себя как маленькая. У наследницы звезды синдром Аспергера. По словам самой артистки, это случилось из-за рождения раньше срока.

Имя настоящего папы своей дочери Лолита называть отказывается, но честно признается, что она не раз изменяла своему супругу в браке. Хотя исполнительница ходила налево куда реже, чем муж, романы на стороне у нее случались трижды. Очевидно, один из любовников и стал отцом для Евы. Именно поэтому после развода артистка не требовала поддержки от экс-супруга.