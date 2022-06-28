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«Не был на прощании с Фриске»: покойному Шатунову припомнили былое

28 июня 2022 15:15
«Не был на прощании с Фриске»: покойному Шатунову припомнили былое

Ольга Орлова оправдалась за игнорирование похорон певца.

Второй день подряд не утихают обсуждения звезд, которые проигнорировали прощание с Юрой Шатуновым. Пользователи соцсетей удивляются, почему артисты, так тепло высказывавшиеся о певце ранее, не появились на мероприятии. Более того, они не отметились даже присланными цветами. Особое возмущение вызывает и тот факт, что знаменитости не соблюдают траур по коллеге: в собственных аккаунтах они продолжают хвастаться то новыми нарядами, то планами на отпуск, будто игнорируя потерю.

Досталось от комментаторов и Ольге Орловой, которую буквально затравили за отсутствие на церемонии. Ей пришлось оправдываться перед фолловерами. И певица припомнила Шатунову былое.

«Он не был на прощании с Фриске», — написала исполнительница в соцсетях.

По ее словам, тогда отсутствие Юры не означало, что он не уважает певицу. Ольга призналась, что считает процесс похорон очень интимным действием, на котором должны присутствовать лишь самые близкие люди. Она выразила уверенность, что Шатунов думал так же.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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