Не «Бригада», а «Санта-Барбара»: народ пришел в ужас от откровений Пчелы (фото)

Все, кто смотрел культовую «Бригаду», вспомнят об одном несостоявшемся любовном треугольнике. Персонаж Павла Майкова с кличкой Пчела буквально с первого взгляда был влюблен в пассию Саши Белого — Ольгу. Невероятно, но актер во многом повторил судьбу своего героя. Однако в его жизни все сложилось совсем не так, как у Пчелы.

На момент выхода «Бригады» Майков состоял в браке с актрисой Екатериной Масловской. Она родила от Павла сына Даниила: казалось, что дальше у них все будет только лучше. Однако судьба распорядилась иначе.

После своего триумфа в сериале Майков, к своему удивлению, не стал получать приглашения от режиссеров. Тогда ему на помощь пришел друг Михаил Горевой, который позвал Павла в свой спектакль. Там-то Пчела и познакомился с его гражданской супругой Марией Саффо. Майков влюбился в нее с первого взгляда. Оказалось, что его чувства были взаимными. Но Павел держался, как и его киногерой: Пчела не стал вмешиваться в отношения Саши и Оли. Однако Майков в итоге не выдержал этого внутреннего накала и ушел от жены. Саффо тоже бросила своего гражданского мужа.

Пресса и общественность не могли простить Павлу предательства по отношению к Горевому: как он мог увести возлюбленную своего друга? Сам актер назвал эту ситуацию «Санта-Барбарой», но от Саффо не отказался. Они до сих пор вместе и души не чают друг в друге. О своем непростом пути к счастью Майков рассказал на программе «Судьба человека ».