Не без участия Галкина: вернувшуюся на родину Пугачеву вывели на чистую воду

Затянувший отпуск Аллы Пугачевой подошел к концу. Артистка ранее говорила поклонникам, что к сентябрю непременно вернется на родину, поскольку ее детям от шоумена Максима Галкина, близнецам Лизе и Гарри, нужно идти в школу.

Однако Примадонна оказалась честна с публикой не до конца. Звезда действительно приехала в Россию, а вот ее наследники, судя по всему, не собираются последовать примеру матери.

В своих социальных сетях Галкин, оставшийся за рубежом, опубликовал видео, в кадрах которого Лиза занимается математикой. Шоумен подчеркнул, что его дети учатся онлайн, и порассуждал о преимуществах дистанционного обучения.

Но артист не подумал о том, что подобной публикацией выведет Пугачеву на чистую воду. Сама же исполнительница не спешит выходить на связь с подписчиками в Сети и вдаваться в подробности последних событий.