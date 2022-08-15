Не без участия Елизаветы II: чем обернулась встреча Кейт Миддлтон с любовницей принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям демонстрируют счастливый союз, воспитывая троих детей. В королевском дворце их гармоничную пару явно противопоставляют более скандальным Гарри и Меган Маркл. Но выяснилось, что за спокойным образом идеальной семьи бушуют настоящие страсти.

Репутация принца Уильяма не так безупречна, как считают в обществе. В 2019 году источники рассказывали о его романе с моделью Роуз Хэнбери. А известный кулинарный критик Джайлс Корен в соцсетях подтвердил слухи о неверности принца. Для Кейт такое поведение мужа стало настоящим ударом, ведь она поддерживала дружеские отношения с Роуз. Хэнбери была соседкой королевской пары, их дети играли вместе. Узнав о двойном предательстве, Мидллтон тут же разорвала общение с моделью и ее семьей.

Но герцогине все же пришлось лицом к лицу еще раз встретиться с любовницей мужа. Это произошло не без участия Елизаветы II. В начале 2020 года королева пригласила гостей на воскресную службу. В список попала и Роуз, чья бабушка была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы II, сообщает «Экспресс газета». Миддлтон пришлось демонстрировать радушие и несколько часов провести рядом с заклятой подругой, непринужденно улыбаясь фотографам.