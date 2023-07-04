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Не Амалия и не Мордвинова: кто вынудил звезду «Охоты на Золушку» скрывать настоящее имя

4 июля 2023 17:30
Не Амалия и не Мордвинова: кто вынудил звезду «Охоты на Золушку» скрывать настоящее имя

Правду не знали даже верные поклонники.

Амалия Мордвинова прославилась благодаря детективному сериалу «Охота на Золушку». Рыжеволосая темпераментная актриса полюбилась зрителям с первого взгляда, ведь она совершенно не походила на остальных.

Однако мало кто знает, что никакой Амалии Мордвиновой сначала не было в природе — это имя целиком и полностью придумала сама артистка. При рождении будущую звезду звали Людмила Парыгина.

Девочка с малых лет мечтала об актерской карьере, но собственное имя казалось ей слишком простым для столь творческой профессии. Уже во взрослом возрасте она стала Амалией и взяла девичью фамилию матери — Мордвинова. Так появилось имя, которое сегодня у всех на слуху.

Кстати, дебют актрисы состоялся в картине Карена Шахназарова «Сны». В титрах она фигурирует еще как «Людмила Мордвинова». Но вскоре после успеха она «перевоплотится» в Амалию.

Свое настоящее имя артистка скрывала долгие годы. Иными словами, звезда вынудила саму себя это сделать, ведь с тем, что она Людмила, актриса так и не смирилась.

Фото: кадр из фильма «Охота на Золушку» (2000)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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