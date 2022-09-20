Названы худшие ведущие «Спокойной ночи, малыши!»: с лидером лучше не ссориться

На телепрограмме «Спокойной ночи, малыши!» выросло не одно поколение современных зрителей. За время своего длительного существования в эфире концепция проекта менялась: шоу переезжало с канала на канал, а в студии появлялись новые ведущие. И далеко не всех из них оценили зрители.

Больше всего вопросов вызвало появление в эфире Николая Валуева. Грозный боксер слишком контрастировал рядом с Каркушей и Степашкой и казался просто неуместным. Как заметила автор Дзен-канала «Другая сторона кино », Валуев намного органичнее выглядит на ринге, а в телепрограмме он вызывал смех отсутствующей мимикой и монотонным голосом. С ней согласились и комментаторы, посчитавшие, что малыши скорее испугаются перед сном такого ведущего.

«После Валуева точно дети не уснут и начнут верить в великанов», «После Валуева дети, наоборот, будут видеть кошмары», — написали пользователи.

В список худших ведущих также попали Михаил Галустян, Вера Брежнева и Рита Дакота. Досталось и рэперу Тимати, который честно признался, что принял участие в проекте только ради того, чтобы его дочь Алиса увидела папу в кадре с любимыми героями — Хрюшей и Каркушей.