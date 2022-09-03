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Название советского хита вызвало переполох у французов: зрители были бы в ужасе

3 сентября 2022 08:30
Название советского хита вызвало переполох у французов: зрители были бы в ужасе

Такой пошлости от СССР не ожидал никто.

Картина Михаила Калатозова «Летят журавли» считается феноменальной: она не только удостоилась Каннской пальмовой ветви, но и оператор в ней впервые отказался от штатива и снимал сцены с ручной камеры. Интересная история связана и с названием фильма.

Дело в том, что дословно переводить название картины с русского на французский было нельзя сразу по двум причинам. Первая ― французский глагол «лететь» пишется как voler и имеет второе значение «воровать». Вторая ― слово «журавли», а по-французски grue, означает там примерно то же, что и у нас «ночные бабочки». Поэтому, чтобы не выпускать фильм под названием «Ночные бабочки воруют», французам и пришлось придумывать новое название.

Так, журавлей они поменяли на аистов, а глагол «летят» заменили на «пролетают». Итоговое название звучало, как «Когда пролетают аисты», что очень заинтересовало рафинированных французских зрителей. Только в год премьеры во Франции картину посмотрело больше пяти миллионов человек, а за ними и весь оставшийся мир.

Фото: Кадр из фильма «Летят журавли», 1957
Михаил Волокитин
Михаил Волокитин
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