Название советского хита вызвало переполох у французов: зрители были бы в ужасе

Картина Михаила Калатозова «Летят журавли» считается феноменальной: она не только удостоилась Каннской пальмовой ветви, но и оператор в ней впервые отказался от штатива и снимал сцены с ручной камеры. Интересная история связана и с названием фильма.

Дело в том, что дословно переводить название картины с русского на французский было нельзя сразу по двум причинам. Первая ― французский глагол «лететь» пишется как voler и имеет второе значение «воровать». Вторая ― слово «журавли», а по-французски grue, означает там примерно то же, что и у нас «ночные бабочки». Поэтому, чтобы не выпускать фильм под названием «Ночные бабочки воруют», французам и пришлось придумывать новое название.

Так, журавлей они поменяли на аистов, а глагол «летят» заменили на «пролетают». Итоговое название звучало, как «Когда пролетают аисты», что очень заинтересовало рафинированных французских зрителей. Только в год премьеры во Франции картину посмотрело больше пяти миллионов человек, а за ними и весь оставшийся мир.