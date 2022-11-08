Назван самый страшный постсоветский фильм: даже актеры боялись смотреть

«Прикосновение» стал одним из первых фильмов ужасов в истории российского кино. Многие зрители остались в восторге от картины Альберта Мкртчяна и даже не догадывались, какое влияние она оказала на жизни членов съемочной группы.

Все началось еще до начала съемок. Так, одну из главных ролей в фильме изначально отдали Александре Захаровой, но она за день до работы заболела тяжелейшей пневмонией и не смогла принять участие в фильме. Ее роль в итоге исполнила Марьяна Полтева. Также картина повлияла и на жизнь помощника режиссера: его возлюбленная совершила самоубийство во время работы над лентой.

Как неоднократно отмечали участники съемочной группы, все они испытывали на себе влияние потусторонних сил. По слухам, каскадер фильма не справился с управлением и разбился, но эта информация так и не подтвердилась официально. Александр Зуев, исполнивший главную роль, так и не смог досмотреть фильм до конца: находясь под большим впечатлением от картины и от происходящего, он просто решил не рисковать.

В итоге лента стала знаковой среди любителей фильмов ужасов. «Прикосновение» вошло в учебники по кино, а поклонники до сих пор с упоением обсуждают мифические совпадения и пугающие домыслы.