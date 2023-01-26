Назван самый популярный актер 2022 года: внешность победителя вызывает шок (фото)

Рейтинги из самых топовых мировых звезд всегда были объектом любопытства и бурных обсуждений. Так, недавно был назван самый популярный актер ушедшего года, но у многих возникли вопросы.

В итоговую двадцатку попал голливудский красавчик Том Круз, известный большинству зрителей по франшизе «Миссия невыполнима». Недалеко от него расположился шведский актер Александр Скарсгард. В прошлом году с его участием вышел исторический фильм «Варяг».

Лидером рейтинга стал Джозеф Куинн. Британский актер сыграл одну из ролей в научно-фантастическом сериале «Очень странные дела». Также он появлялся в «Игре престолов», где перевоплотился в одного из воинов.

В списке самых популярных актеров оказался и Джейми Кэмпбелл Бауэр. Он исполнил роль Кая Вольтури в легендарных «Сумерках», а также сыграл молодого Грин-де-Вальда в последних частях «Гарри Поттера».

Итоги были подведены популярной платформой IMDb. Сайт основывался на количестве просмотров страниц актеров. Результаты могут удивить многих, ведь лидеров рейтинга нельзя назвать суперпопулярными звездами кино или божественными красавцами.