Назван фильм, после просмотра которого не захочется иметь детей

В противовес семейным комедиям встречаются и драматические фильмы, наглядно показывающие все минусы родительства. Одной из таких картин является лента «Что-то не так с Кевином» 2011 года. Главная героиня в исполнении Тильды Суинтон пытается вспомнить, что она упустила в воспитании сына. Она считает, что ее ошибки могли привести к тем ужасным преступлениям, которые всего за один день совершил подросток. В фильме он уже отбывает наказание в тюрьме неподалеку от дома.

Посмотревшие драму зрители единогласно признают ее картиной, после которой не захочется иметь детей. Сильное впечатление, остающееся после просмотра, вызвало у пользователей Сети не самые приятные эмоции.

«Столько жестокости, а вернее, неспособности сострадать», «Не отпускал несколько дней», «Режиссер заставила зрителей взглянуть на проблему родительства под неожиданным углом», «Очень долго была под впечатлением», — отметили комментаторы.

Кроме того, киноманы назвали и еще несколько подобных фильмов о сложных отношениях родителей и детей. В перечень попали «Лолита», «Август», «Все умрут, а я останусь» и «Пожары».