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«Нажрался как свинья»: шоу Гордона завершилось жестокой дракой

10 сентября 2023 09:00
«Нажрался как свинья»: шоу Гордона завершилось жестокой дракой

Ведущий не смог сдержать эмоций.

Шоу «Мужское / Женское» по праву считается одним из самых скандальных на российском телевидении. В каждом выпуске зрителей ждет душераздирающая история героев, попавших в беду, а также эмоциональное выяснение отношений. Один из эфиров закончился побоищем прямо в студии.

В программу обратилась 35-летняя Мария из Саратовской области. Женщина пожаловалась, что ее преследует бывший сожитель, мечтающий лишить бедняжку родительских прав. На шоу приехал поддержать Марию и ее нынешний сожитель. Когда тот вошел в студию, то сразу же напал на обидчика своей пассии.

«Нажрался как свинья»: шоу Гордона завершилось жестокой дракой

Ведущий Александр Гордон не сдержался и отчитал мужчину, который явно напился перед съемками телепередачи.

«Нажрался как свинья, приставал к нашему корреспонденту. Что тебе сказать? Гони его немедленно!» — обратился Гордон к Марии.

После этого пристыженный любовник женщины вышел из студии.

Фото: Legion-Media, кадры из программы «Мужское / Женское»
Алла Новикова
Алла Новикова
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