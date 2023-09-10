«Нажрался как свинья»: шоу Гордона завершилось жестокой дракой

Шоу «Мужское / Женское» по праву считается одним из самых скандальных на российском телевидении. В каждом выпуске зрителей ждет душераздирающая история героев, попавших в беду, а также эмоциональное выяснение отношений. Один из эфиров закончился побоищем прямо в студии.

В программу обратилась 35-летняя Мария из Саратовской области. Женщина пожаловалась, что ее преследует бывший сожитель, мечтающий лишить бедняжку родительских прав. На шоу приехал поддержать Марию и ее нынешний сожитель. Когда тот вошел в студию, то сразу же напал на обидчика своей пассии.

Ведущий Александр Гордон не сдержался и отчитал мужчину, который явно напился перед съемками телепередачи.

«Нажрался как свинья, приставал к нашему корреспонденту. Что тебе сказать? Гони его немедленно!» — обратился Гордон к Марии.

После этого пристыженный любовник женщины вышел из студии.