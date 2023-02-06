Нажил врагов в прямом эфире: три звезды, которым перешел дорогу Малахов

Программы Андрея Малахова любят и ненавидят за одно и то же: демонстрация изнанки звездной жизни и бешеный накал страстей. Порой в погоне за сенсацией телеведущий переходит все рамки дозволенного. Так считают три знаменитые женщины, и они готовы отстаивать свою правоту.

Наталья Рудова больше никогда не подаст руки ведущему «желтушной передачи». Актриса затаила смертельную обиду на Малахова после программы, где рассказывалось об эскортницах. Из сюжетов, показанных в шоу, следовало, что Рудова зарабатывает на жизнь таким же образом.

Мария Шукшина с радостью подписала петицию, чтобы программа Малахова больше никогда не выходила в эфир. Это случилось после того, как несостоявшаяся невестка актрисы родила ребенка от сына Шукшиной и жаловалась в эфире, что Макар ей не помогает. По словам Шукшиной, Малахов предлагал ей 15 миллионов за съемки, но она отказалась. Невестке же — Фрейе Зильбер — руководство программы якобы запретило общаться со звездной бабушкой без камер.

Немало крови «Прямой эфир» попортил и певице Наташе Королевой. Один из эфиров Малахов посвятил измене ее благоверного Тарзана. В программу пришла разлучница — танцовщица Анастасия Шульженко. Сам же Малахов утверждает, что сначала отказал девушке и спрашивал у Королевой, не хочет ли она представить свою позицию в эфире.