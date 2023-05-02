Назад в СССР: Рогов раскрыл, без чего сегодня не обойдется каждая модница

Стильный образ может разрушиться из-за одной неправильно подобранной детали. Поэтому важно быть в курсе модных трендов, которые довольно часто перекликаются с прошлыми тенденциями.

К примеру, Александр Рогов в своем Telegram-канале утверждает, что сегодня стоит присмотреться к простым белым носкам. Российский стилист даже поделился со своими подписчиками целой подборкой фотографий, на которых известные манекенщицы и блогеры носят этот предмет одежды.

Если раньше модницы демонстрировали разноцветные короткие чулки с причудливым принтом, то сейчас ценятся простота и элегантность. Девушки не стесняются надевать белые носки с туфлями на каблуке, что смотрится непривычно и при этом стильно. Но этот тренд вовсе не новый, ведь еще в СССР так одевались почти все женщины. Даже в культовом фильме «Москва слезам не верит» у главной героини можно заметить это необычное сочетание.