Навсегда в тени Ланового: худшим Вронским признали этого «старика»

И публика, и критики были едины в своем мнении.

Роман Льва Толстого «Анна Каренина» экранизировался и отечественными, и иностранными режиссерами. Многие постановщики пытались представить публике свое видение знаменитого произведения и нередко экспериментировали с подбором актером. Например, в знаменитой советской экранизации роль Алексея Вронского исполнил Василий Лановой. При этом далеко не всегда зрители оставались в восторге от ансамбля знаменитостей на экране.

Так, в 2017 году Карен Шахназаров представил публике мини-сериал «Анна Каренина. История Вронского».

На главные роли он пригласил Елизавету Боярскую и Максима Матвеева, которые к тому времени были женаты.

И если Боярскую поклонники осыпали комплиментами, то Матвеев столкнулся лишь с критикой. По мнению публики и экспертов, артист был слишком старым для роли Вронского, ведь разница актера и литературного прототипа составляла целых 10 лет. Обсуждая сериал, фанаты осудили Шахназарова за выбор артиста, который совсем не соответствовал источнику. А Матвеева призвали внимательнее подходить к выбору ролей.