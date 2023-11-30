Навка ждет ребенка? Лорак спровоцировала слухи о беременности фигуристки (фото)

Татьяна Навка в одном из интервью говорила, что мечтает подарить мужу наследника. Кажется, спортсменка перешла от слов к действиям. Наверняка она хотела сохранить свое интересное положение в тайне, но этим планам помешала Ани Лорак.

В социальных сетях обсуждают видео, снятое в студии звукозаписи. Знаменитости встретились, чтобы записать материал, необходимый для ледового шоу «Вечера на хуторе». В перерыве звезды мило общались. При этом певица часто поглаживала олимпийскую чемпионку по животу.

Интернет-пользователям показалось странным не только поведение исполнительницы. Навка надела просторный свитер, который скрывал очертания ее фигуры. Это также натолкнуло многих на мысль о том, что бывшая партнерша Романа Костомарова находится в интересном положении.

Несмотря на то, что официального подтверждения слухам пока нет, фанаты уже вовсю поздравляют Татьяну со скорым прибавлением в семье. И выражают надежду на то, что она, как и хотела, носит под сердцем сына.