Натянули сильнее Киркорова: люди в шоке из-за новой внешности Садальского

Станислав Садальский уже никого не удивляет новыми ссорами с коллегами по шоу-бизнесу. Видимо, поэтому актер решил найти новый способ поразить публику. Теперь он удивляет аудиторию преображениями внешности.

В социальных сетях артист опубликовал видео, на котором его не узнали даже преданные фанаты. Густые брови Садальского резко поднялись вверх, лицо стало намного стройнее, а кожу украсил золотистый загар. В комментариях под публикацией подписчики сравнивают актера с Филиппом Киркоровым, стилистом Александром Роговым и даже Николаем Цискаридзе.

«Стас Киркоров», «На сына Алибасова похож», — смеются фанаты актера.

Но если король российской поп-музыки изменился похожим образом благодаря пластическим операциям, то Садальский просто развлекается с возможностями фильтров социальных сетей. Ранее он уже выкладывал свое «лысое» фото, на котором был поразительно похож на Дмитрия Нагиева.