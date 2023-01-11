Наташка-школьница из «Интердевочки» в 52 года стала эффектнее, чем в юности (фото)

Подавляющее большинство представительниц прекрасного пола тяжело переживают по поводу старения и связанных с этим внешних изменений. Впрочем, Наталье Щукиной годы пошли только на пользу.

Заметной работой в карьере актрисы стала роль молодой валютной проститутки. В советском фильме «Интердевочка» она сыграла Наташку-школьницу, и образ получился действительно ярким и запоминающимся.

После съемок в картине, которая затрагивала табуированные для того времени темы, артистка получила еще множество интересных предложений. Она снялась в таких телесериалах, как «Отель Элеон» и «Гранд», где предстала в новом образе. Щукина стала выглядеть еще привлекательней, а ее внешность теперь гораздо ярче и эффектнее. Сногсшибательная женщина даже в 52 года может посоревноваться с молодыми красавицами киноиндсутрии.