Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Наташка-школьница из «Интердевочки» в 52 года стала эффектнее, чем в юности (фото)

Наташка-школьница из «Интердевочки» в 52 года стала эффектнее, чем в юности (фото)

11 января 2023 11:00
Наташка-школьница из «Интердевочки» в 52 года стала эффектнее, чем в юности (фото)

Теперь актриса может покорить сердца еще большего количества зрителей.

Подавляющее большинство представительниц прекрасного пола тяжело переживают по поводу старения и связанных с этим внешних изменений. Впрочем, Наталье Щукиной годы пошли только на пользу.

Заметной работой в карьере актрисы стала роль молодой валютной проститутки. В советском фильме «Интердевочка» она сыграла Наташку-школьницу, и образ получился действительно ярким и запоминающимся.

Наташка-школьница из «Интердевочки» в 52 года стала эффектнее, чем в юности (фото)

После съемок в картине, которая затрагивала табуированные для того времени темы, артистка получила еще множество интересных предложений. Она снялась в таких телесериалах, как «Отель Элеон» и «Гранд», где предстала в новом образе. Щукина стала выглядеть еще привлекательней, а ее внешность теперь гораздо ярче и эффектнее. Сногсшибательная женщина даже в 52 года может посоревноваться с молодыми красавицами киноиндсутрии.

Фото: Кадр из фильма «Интердевочка», 1989, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video