Наталья Гвоздикова отучила знаменитого француза ругаться: хватило одного слова

За свою актерскую карьеру Наталья Гвоздикова не раз попадала в разного рода забавные ситуации. Не обошлось без них и во время ее работы над картиной «Нежданная любовь», в которой артистка засветилась вместе с Жераром Депардье.

Звезда экрана довольно быстро сдружилась со своим зарубежным коллегой по цеху. Тем не менее был у француза один недостаток, с которым Гвоздикова мирилась с трудом. В частности, ей не нравилось, что Депардье часто употреблял в своей речи слово merde. Вероятно, он думал, что актриса из России не знает его значения, однако ту просветил сын, который изучал французский.

Он не только объяснил матери, что это ругательство, но и познакомил ее с его дословным переводом. Тогда артистка быстро придумала, как сделать так, чтобы иностранец перестал выражаться перед ней. Она обратилась к переводчику с просьбой передать Жерару, что будет употреблять русский аналог французского бранного слова, если актер не исключит его из своей речи.

Угроза подействовала. Сначала Депардье сильно разозлился, а после смутился, осознав, что все это время Гвоздикова понимала, что он употребляет нецензурную лексику, и в результате отказался от дурной привычки.