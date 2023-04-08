Наталия Антонова избавилась от 30 килограммов: секрет стройности оказался прост

Наталия Антонова как хорошее вино, ведь со временем она становится только лучше. Факты говорят сами за себя: в 33 года актриса весила 87 килограммов и ее лучшими друзьями были одышка, тахикардия и пот по спине. К 49 годам знаменитость расцвела, превратившись в стройняшку, чьи весы никогда не показывают больше 56 кило.

Звезда стала матерью троих красавцев-сыновей, что и сказалось на ее фигуре. В интересном положении Антонова ела за двоих, потому и увеличила свой вес чуть ли не вдвое. Она долго отказывалась видеть проблему в «отменном аппетите», но настал день, когда пришлось посмотреть правде в глаза.

Артистка взялась за себя — и результат впечатляет. Секрет ее стройности оказался прост. Главное, по уверению знаменитости, «не забывать о перспективе» и ставить «жизнь на первое место».

В соцсетях многодетная мать подчеркнула, что быть худой, значит, быть здоровой, и только потом — красивой. Актриса советует тем, кто не может сдержаться при виде вкусной еды, думать не о сиюминутных удовольствиях, а о своем будущем. Проще говоря, как велела еще Майя Плисецкая, — «сидеть не жрамши».