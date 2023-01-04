Настоящий возлюбленный Беллы из «Сумерек» повергнет в шок: с Эдвардом Калленом ничего общего

Роберт Паттинсон до сих пор ассоциируется с вампиром Эдвардом Калленом из «Сумерек». Но мало кто вспомнит, каково настоящее имя этого героя.

Известно, что свою фамилию возлюбленный Беллы получил от приемного отца Карлайла Каллена, обратившего его в вампира в 17 лет. Но до этого переломного этапа в жизни персонажа звали иначе. Его полное имя было Эдвард Энтони Мэйсон-младший. Впервые доктор Карлайл Каллен встретился со всем семейством в больнице. Глава четы, которого тоже звали Эдвард, как и сына, скончался из-за гриппа. Больная мать держалась из последних сил и просила врача сделать все возможное, чтобы тот сохранил жизнь их сына.

Так Эдвард стал первым обращенным вампиром в списке Карлайла и его приемным сыном. Он получил фамилию «отца», что навсегда связало юношу с новым «создателем» и разорвало узы с кровным родителем. Во многих мировых культурах смена имени носит сакральный смысл. Это означает, что человек пережил перерождение и перешел в новую ипостась. Эдвард Каллен — яркий этому пример.