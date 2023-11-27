Настоящий уголовник был звездой советского кино: сейчас его обожают и не помнят о прошлом (фото)

Если тщательно ознакомиться с биографией знаменитостей, можно узнать массу интересных и неожиданных фактов. Звезды тоже люди и порой совершают ошибки, за которые им приходится горько расплачиваться. Отвечать за свои поступки довелось и Владимиру Долинскому.

Не все знают, что легенда советского кино — настоящий уголовник. Большие проблемы с законом возникли у него в 1973 году. Артист промышлял тем, что во времена Советского Союза считалось ужасным преступлением.

Он занимался обменом валюты и напрасно надеялся, что никогда не предстанет перед судом. Однако час возмездия все-таки настал: лицедея задержали и приговорили к нескольким годам лишения свободы.

Этот факт не давал покоя актерам Театра Сатиры. Именно благодаря их ходатайству Долинского выпустили на свободу раньше положенного срока — в 1977 году.