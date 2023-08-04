Настоящий султан: не поверите, сколько раз был женат Антон Батырев

Российский актер Антон Батырев демонстрирует настоящую аллергию на долгие серьезные отношения и брак. На экране он обычно предстает в образах мачо и альфа-самцов. Оно и не удивительно: внешность у артиста подходящая. Широкоплечий, высокий, статный, с горящими глазами и волевым подбородком, он с первого взгляда сводит женщин с ума. И так же быстро влюбляется сам.

Однако, как правило, удержать страсть, любовь и отношения на высоком уровне хотя бы какое-то длительное время ему не удается. Актер целых три раза вступал в официальный брак. Каждый раз свадьбе предшествовало знакомство, молниеносная влюбленность, стремительные ухаживания и быстрое предложение руки и сердца.

Первый брак Антона Батырева продержался всего полгода. Второй, в котором родился сын Добрыня, был зарегистрирован немногим дольше, а третий — еще около двух лет. Кроме того, по собственному признанию, артист состоял еще в пяти гражданских браках.

Сейчас сердце мачо снова занято. Актер даже сделал предложение красавице по имени Анна, но пока непонятно, назначена ли дата свадьбы.