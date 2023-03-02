Настоящий шок для россиянок: за что осуждали модниц в СССР

Мода со времен СССР претерпела кардинальные изменения. То, что сегодня кажется естественным, несколько десятилетий назад сурово порицалось. Особенно это касалось женского дресс-кода.

За имиджем советских гражданок следили не только соседки и бабули у подъезда, но и начальство на работе. Девушкам и женщинам не рекомендовалось носить вызывающую одежду и экспериментировать со стилем.

Так, на ногах у модниц той эпохи чаще всего красовались туфли или сандалии. А вот кеды считались обувью не для женщин. Именно поэтому увидеть на улице барышню в кроссовках и юбке тогда было нереально. Хотя сегодня, как мы знаем, такой образ встречается повсеместно — от провинций до больших городов.

После Олимпиады-80 суровое правило о кроссовках немного смягчилось. Девушкам разрешили носить кеды, правда, только для занятий спортом. И если дама появлялась в этой обуви на работе, то ее тут же принимались осуждать, ведь, по мнению коллектива, она выглядела неприлично.

Современным модницам такой дресс-код не может присниться и в кошмарах, ведь сегодня юбки с кедами носят женщины от 18 до 60 лет.