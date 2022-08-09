«Настоящий позор»: что связывает простую стриптизершу с женатым принцем Гарри

Сейчас принц Гарри демонстрирует гармонию в отношениях с Меган Маркл, стараясь показывать себя примерным семьянином. Его друзья удивлены такими переменами, ведь в прошлом принц запомнился им отвязным поведением. Время в клубах и барах он частенько проводил в компании стриптизерш, одна из которых на днях и предала огласке их связь.

Некая Кэрри Райхерт познакомилась с принцем в 2012 году в Лас-Вегасе. Девушка тогда работала стриптизершей в развлекательном заведении. По ее словам, Гарри настолько активно веселился на вечеринке, что в какой-то момент начал снимать с себя одежду. Позже в Сети появились скандальные снимки обнаженного принца, наделавшие переполох во дворце.

На память о том вечере у Кэрри остались брюки и нижнее белье принца. На днях она решила выставить вещи на продажу на аукцион, ведь, по мнению Райхерт, Гарри изменился к худшему, став слишком серьезным и напыщенным.