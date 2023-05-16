Настоящий отец найден? Сын Цоя вырос копией известного музыканта

Александр Цой лишился отца в возрасте пяти лет. Став взрослым, мужчина отказался от фамилии папы, чтобы пойти по его стезе, но своим путем. Александр Молчанов тоже стал певцом, правда не таким популярным, как в свое время Цой.

Однако непохожесть молодого артиста на знаменитого родителя выражена не только во «внутреннем». Александр и внешне совершенно не похож на Виктора. Но дотошные поклонники группы «Кино» выяснили весьма любопытный факт. Наследник Цоя вырос копией известного артиста, правда, совсем не того артиста, который стал его отцом. Цой-младший поразительно похож на другого известного музыканта, с которым по логике вещей не должен иметь ничего общего.