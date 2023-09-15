Настоящий муж Аллочки из «Универа» словно родной брат Гоши: посудите сами (фото)

Вся страна узнала о Марии Кожевниковой благодаря сериалу «Универ». Зрители внимательно следили за жизнью ее героини Аллочки, но далеко не все догадывались, как складывается судьба артистки вне съемочной площадки.

Как оказалось, Кожевникова долгие годы состоит в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым. В 2013 году пара обвенчалась, а на следующий год у них родился сын Иван. Всего же супруги воспитывают троих наследников и ждут появления на свет четвертого ребенка, который должен родиться совсем скоро.

Как отмечают поклонники, внешне избранник артистки — это точная копия Гоши, героя «Универа», роль которого играет Алексей Гаврилов. Некоторые фанаты, обсуждая снимки Васильева, даже перепутали его с артистом и были уверены, что звезда экрана начала роман с коллегой по площадке.