Настоящий красавец: как выглядит взрослый сын Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс считаются одной из самых красивых пар Голливуда вот уже долгие годы. Артисты регулярно оказываются во всевозможных рейтингах, а теперь, как оказалось, их могут подвигнуть собственные наследники. В своем блоге звезда «Маски Зорро» поделилась трогательными снимками сына Дилана Майкла, который не так давно отметил 22-летие. Пользователи сети не оставили без внимания запись, осыпав наследника актеров комплиментами.

Как отметили фанаты, Дилан Майкл одновременно похож и на свою мать, и на отца. Он может похвастаться темными волосами Зета-Джонс и проникновенным взглядом Дугласа.

«Это удивительно. Дилан Майкл очень красивый, не могу оторвать глаз», «Прекрасный сын, весь в мать и отца», — пишут пользователи сети.

Также многие считают, что Дугласу-младшему необходимо пойти по стопам родителей. С такой внешностью, как уверены подписчики, он обязательно добьется успеха в Голливуде.