Настоящий король: гляньте, за кого звезда «Самозванцев» вышла замуж 12 раз (фото)

Ирина Гринева нашла свое счастье в личной жизни лишь со второй попытки. После расставания с режиссером Андреем Звягинцевым артистка была так сильно разочарована в мужчинах, что и слышать не хотела о новых отношениях, а уж тем более — о замужестве. Все изменило ее знакомство с Максимом Шабалиным.

Звезда «Самозванцев» не побоялась закрутить с фигуристом страстный роман, закончившийся свадьбой, которую возлюбленные сыграли в 2010 году. Чувства оказались настолько сильны, что Гринева готова выходить замуж за своего избранника каждый год — что и делает на протяжении вот уже 12 лет.

Ежегодно артистка облачается в платье своего любимого белого цвета и отправляется под венец. Как уверяют знакомые пары, их семью можно смело назвать идеальной. Несмотря на то, что спортсмен на девять лет моложе Гриневой, он носит ее на руках, да и та относится к мужу как к настоящему королю.

В рамках программы «Судьба человека » звезда экрана призналась, что в свое время написала список из 10 пунктов с требованиями к своему будущему супругу. По всей видимости, Шабалин, которому актриса подарила дочь Василису, соответствует каждому из них.