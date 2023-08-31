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Настоящий гардемарин: сын Харатьяна вырос копией отца (фото)

31 августа 2023 20:30
Настоящий гардемарин: сын Харатьяна вырос копией отца (фото)

Очаровательный блондин не хочет мелькать на экранах.

Единственный сын Дмитрия Харатьяна долго избегал публичности. Он редко выходил в свет и какое-то время жил вдали от родителей. Но теперь все чаще мелькает в светских хрониках.

Иван родился во втором браке артиста. Звезда экрана хотел, чтобы наследник продолжил его дело. Еще в детстве он снялся в фильме Эльдара Рязанова, но успешную актерскую карьеру все же не построил.

Из-за проблем со сверстниками Ивана отправили учиться на Мальту. Харатьян и его супруга Марина Майко планировали, что их отпрыск продолжит учебу в одном из вузов Европы. Но юноша неожиданно решил вернуться в Россию.

Во ВГИКе он получил профессию режиссера: любовь к кино сделала свое дело. Постановщик уже выпускает первые работы в жанре короткометражек.

Между тем поклонники Харатьяна восхищаются тому, что сын вырос полной его копией. Очаровательный блондин совсем не уступает знаменитому отцу в его молодые годы и наверняка ничуть не хуже смотрелся бы в роли гардемарина.

Настоящий гардемарин: сын Харатьяна вырос копией отца (фото)
Фото: Кадр из фильма «Гардемарины, вперёд!» (1987), Социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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