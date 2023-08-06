«Настоящий дурак»: у Данелии в «Мимино» изначально была совсем другая концовка

Комедию «Мимино» до сих пор обожают миллионы зрителей. Но неизвестно, снискала бы картина Георгия Данелии такой успех, если бы в ней оставили изначальную концовку. Мало кто знает, что финал ленты был полностью изменен.

В фильме фигурирует персонаж по имени Петр, который подковывал лошадей. В одной из сцен Мимино обещает ему купить подковы. Главный герой сдержал свое слово и вручил ему презент с надписью Made in USA.

В изначальном финале Мимино выпрыгивает из самолета в момент пролета над родным домом. Герой съезжает по горе прямо на пятой точке и лицом к лицу сталкивается с кузнецом Петром. Мимино вручает ему подковы, но тому они уже не нужны. Главный герой встает и уходит, но его останавливает смех Петра. Кузнец говорит, что у тебя, дескать, сзади штаны порвались. На что Мимино отвечает:

«Слушай, Петр, ты самый настоящий дурак!»

Далее герой Кикабидзе возмущается, что вокруг такая красота, Казбек и Эльбрус, а Петр уставился на его пятую точку. Цензоры посчитали, что такой юмор — это уже чересчур. Шутка, по их словам, порочила честь советских тружеников.