Настоящий ангелочек: взгляните, каким вырос сын капитана Филатова из «Диверсанта»

Алексей Бардуков проснулся знаменитым после выхода картины «Диверсант». Зрительницы пришли в восторг от обаятельного и миловидного капитана Филатова, который подкупал своей улыбкой и неземным взглядом.

После «Диверсанта» карьера Бардукова резко пошла в гору. Артист появился в лентах «На игре», «Мосгаз», «Перевал Дятлова» и в других проектах. Алексею даются как роли военных, так и романтических героев.

Личная жизнь Бардукова складывается непросто. В 2009 году актер женился на своей коллеге Анне Старшенбаум. Ее можно увидеть в картинах «Детям до 16», «Три мушкетера», «Психологини». Их страстный роман привел к роскошной свадьбе. Через два года в семье актеров родился сын Ваня, которому сегодня 11 лет. Бардуков-младший растет настоящим ангелочком: фарфоровая кожа, кудрявые волосы, голубые глаза. Иван поразительно похож на своего отца в юности.

К сожалению, брак Старшенбаум и Бардукова развалился в 2017 году. СМИ писали, что в этом замешан актер Владимир Яглыч, с которым Анна закрутила роман на стороне. Алексей не простил жене предательства.