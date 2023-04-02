Настоящие скептики: эти 5 знаков Зодиака вообще не верят в астрологию

Отношение к астрологии в современном обществе двойственное. Кто-то не представляет своей жизни без советов астрологов, и, проснувшись, первым делом идет читать гороскоп на грядущий день, а кто-то при одном упоминании об Овнах, Козерогах и ретроградном Меркурии скептически морщится, тем самым демонстрируя свою незаинтересованность. Как бы забавно это ни звучало, но некоторые знаки зодиака не верят в астрологию особенно яро. Рассказываем, о представителям каких созвездий идет речь.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, привыкли захватывать власть в свои руки. Им нравится контролировать все и вся, быть кукловодом, который дергает за веревочки и добивается от марионеток нужных ему действий. Быть может, именно поэтому водный знак отрицает гороскопы.

Какое уж там влияние небесных светил, единственный, кто может воздействовать на людей - это он!

Дева

Ежедневники Девы ломятся от разнообразных планов и дел. Представители земного знака тратят очень много времени и сил на то, чтобы распланировать свои дела и успеть везде и всюду. Гороскопы с их предсказаниями и советами, как лучше всего провести этот день, а каких занятий лучше избегать, вносят в жизнь Девы сумятицу. Подстраиваться под чужие предсказания она не станет, а будет действовать по-своему.

Овен

Как же много на свете вещей, которые раздражают горячего и импульсивного Овна! И предсказания звезд, несомненно, входят в их число.

Уроженцам огненного знака редко приходится по вкусу то, что прогнозируют для них астрологи.

Даже если гороскоп прогнозирует что-то приятное, Овен из чистой вредности будет ворчать, что хотел совсем не этого. В общем, к астрологии он теплых чувств не испытывает.

Козерог

Как правило, в гороскопах Козерогам отводится незавидная роль. Этот знак предстает едва ли не как самый скучный, мол, он только и думает, что о работе, а развлечения и прочие приятности игнорирует. Такая трактовка его характера очень раздражает Козерога и заставляет его твердить о том, как сильно он не любит гороскопы.

Телец

Тельцы - самый приземленный знак в гороскопе. Они в принципе довольно скептически относятся к заявлениям о влиянии извне, в том числе о воздействии небесных светил.