Настоящие пессимисты: астрологи назвали самые нудные знаки Зодиака

Что делает большинство людей, когда в их жизни все складывается хорошо и гладко? Правильно, радуется, ликует, без задних мыслей пользуется теми преимуществами и шансами, которые подкидывает судьба. Но есть и такие люди, которые даже в самый разгар белой полосы будут занудствовать и убеждать окружающих, что везение и удача скоро закончатся, а значит, радоваться этому нет никакого смысла. По словам астрологов, редкостные зануды появляются на свет под определенными знаками зодиака. Они рассказали, представители каких созвездий своим пессимизмом способны испортить настроение абсолютно всем вокруг.

Рак

Представители водного знака способны кого угодно довести до белого каления своим занудством. В любой ситуации Раки в первую очередь увидят что-то плохое, спрогнозируют десятки вариантов неблагоприятных последствий, и, конечно же, поделятся этой информацией с окружающими.

Сохранить позитивный настрой в общении с уроженцами этого знака довольно сложно, а если упрекнуть их в пессимизме, они насмерть обидятся.

Дева

Изрядно потрепать нервишки окружающим - это по части Девы. Уроженцы земного знака своей въедливостью и педантичностью могут выесть мозг мелкой ложечкой. При этом угадать, что именно на этот раз может спровоцировать у Девы желание позанудствовать, не представляется возможным. А уж на того, кто провинился перед ними, представители знака выльют целый ушат нравоучений.

Главное, не заснуть в процессе, чтобы не разозлить и без того негодующую Деву.

Козерог

Похоже, что Козероги уже появились на свет заядлыми пессимистами. В детстве представители этого земного знака отличались чрезмерной серьезной и полным отсутствием чувства юмора. С тех пор ничего не изменилось - разве что шутить Козерог научился, да и то крайне специфично.

Мимо него лучше прошмыгнуть мышкой, не шуметь и не дышать, а не то остановит и отсчитает, как школьника, за то, что слишком громко топаешь.

Рыбы

Хрупкие Рыбки тоже слишком часто впадают в меланхолию. Они рисуют себе фантастические картины будущего, а когда грезы разбиваются о реальность, погружаются в депрессию.

Безусловно, в тяжелые времена Рыбы, как и все знаки, нуждаются в поддержке.

Но чтобы выдержать нытье уроженцев водного знака, их размышления и разглагольствования, безудержный поток их сознания, нужны поистине стальные нервы.