Настоящие джентльмены: мужчины этих 3 знаков Зодиака самые воспитанные

Какая картинка возникает у вас в голове, когда вы слышите слово “джентльмен”? Наверняка перед мысленным взором всплывают герои британских фильмов и сериалов, которые обладают безупречными манерами и изысканным внешним видом. На самом деле настоящим джентльменом может стать даже тот, кто никогда не бывал в туманном Альбионе. Для того, чтобы прослыть среди знакомых и коллег образцом благородства и такта, достаточно родиться под определенными знаками зодиака. Рассказываем, мужчины каких трех знаков могли бы похвастаться своим воспитанием, но, конечно, они не станут этого делать - ведь, как и подобает джентльмену, они не задирают нос.

Рак

Если бы представители водной стихии родились в викторианской Англии, они непременно снискали бы себе славу идеального мужчины. Им не свойственны такие черты, как грубость, резкость, назойливость, напротив, более чутких и внимательных собеседников днем с огнем не сыщешь.

Представить себе мужчину-Рака, который вступил с кем-то в перебранку, попросту невозможно.

Уроженец этого знака не станет опускаться до такого поведения. Даже если между ним другим человеком возникнет недопонимание, Рак постарается решить его самым мирным образом.

Весы

Мужчины, рожденные под знаком Весов, могли бы назваться настоящими денди. Они обладают поистине безупречным вкусом в одежде и не только - чувство меры и прекрасного не изменяет им никогда. Например, свой дом представитель воздушной стихии обставит так, что остается только восхититься.

Уроженцы этого знака всегда и во всем стремятся к гармонии. Для них это залог успеха.

Если мужчина-Весы столкнулся с хамством или грубостью, он не станет отвечать тем же. Зато одной тонкой шуткой может поставить обидчика на место, ничуть не роняя при этом свое собственное достоинство.

Рыбы

Еще один знак зодиака, под которым рождаются джентльмены - Рыбы. Представители водной стихии еще с детских лет имеют репутацию маленьких мистеров Совершенство - вежливых, добродушных, с уважением относящихся к окружающим. С возрастом эти качества лишь возрастают.

Одна из самых ярких джентльменских черт Рыб - умение поддержать светскую беседу.

Уроженцы этого знака настолько хороши в этом искусстве, что могут разговорить кого угодно. Обаятельные, воспитанные и при этом ни капли не занудные, мужчины этого знака не знают себе равных.