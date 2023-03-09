Настоящая «русская женщина»: обомлеете, узнав, на что пошли первые деньги Синди Кроуфорд

Селебрити, чьи имена сегодня у всех на слуху, далеко не всегда были богачами. Когда они только начинали свой путь к вершине Олимпа, то довольствовались малыми радостями.

Так, топ-модель Синди Кроуфорд потратила свой первый солидный гонорар на бытовые нужды. Будущая звезда подиума купила новые обои для своей квартиры, потому что прежний интерьер ее категорически не устраивал. А Кроуфорд хотелось жить в комфортной и уютной квартире.

Это откровение ошарашило поклонников звезды, которые не могли в это поверить. А российские пользователи Сети даже отметили, что Синди — «настоящая русская женщина», которая первым делом думает о хозяйстве и уюте.

Голливудская красавица Николь Кидман тоже оказалась весьма практичным человеком. На первую приличную зарплату она купила стиральную машинку для своей семьи, а себе актриса взяла красивую и дорогую обувь, о которой давно мечтала. Она выросла в бедной семье и до этого не могла позволить себе подобную роскошь.