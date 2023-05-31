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Настоящая русская женщина: как сейчас выглядит актриса, озвучившая «Машу и Медведя»

31 мая 2023 11:00
Настоящая русская женщина: как сейчас выглядит актриса, озвучившая «Машу и Медведя»

Тот случай, когда ожидание и реальность категорически не совпадают.

Закадровый голос «мучительницы медведя» Маши из мультфильма «Маша и Медведь» хотя бы раз в жизни слышали даже те, у кого уже взрослые дети или их пока вообще нет в силу юности. Потому что мультфильм про девчонку-сорванца и несчастного мишку смотрели все. Причем не только в России. В Италии, например, заграничный мультик стал чуть ли не популярнее, чем местные.

Секрет успеха ленты прост — откровенность, яркость, незамысловатый сюжет и добрый юмор. Ну и, разумеется, черты непоседы Маши каждый родитель, бабушка или дедушка всегда заметит в своих детях и внуках. А ее голос трогает струны любой души, он самобытный, детский, смешной и изрядно избалованный.

Когда зритель размышляет о том, кто же озвучил Машу, он, скорее всего, представляет себе веснушчатую девчонку лет семи, которой трудно усидеть на месте. Реальность же очень далека от предположений любопытных зрителей.

Настоящая русская женщина: как сейчас выглядит актриса, озвучившая «Машу и Медведя»

Алина Кукушкина, озвучившая Машу, совсем не похожа типажом на свой анимационный прототип. Более того, девушке уже давно не семь лет. Однако, будем честными, разница во внешности и в возрасте не помешала девушке блистательно справиться с озвучкой сложного и эмоционального персонажа.

Фото: Кадр из мультфильма «Маша и Медведь», Фото с премьеры фильма маша и медведь «ой!»
Ксения Куртукова
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