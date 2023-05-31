Настоящая русская женщина: как сейчас выглядит актриса, озвучившая «Машу и Медведя»

Закадровый голос «мучительницы медведя» Маши из мультфильма «Маша и Медведь» хотя бы раз в жизни слышали даже те, у кого уже взрослые дети или их пока вообще нет в силу юности. Потому что мультфильм про девчонку-сорванца и несчастного мишку смотрели все. Причем не только в России. В Италии, например, заграничный мультик стал чуть ли не популярнее, чем местные.

Секрет успеха ленты прост — откровенность, яркость, незамысловатый сюжет и добрый юмор. Ну и, разумеется, черты непоседы Маши каждый родитель, бабушка или дедушка всегда заметит в своих детях и внуках. А ее голос трогает струны любой души, он самобытный, детский, смешной и изрядно избалованный.

Когда зритель размышляет о том, кто же озвучил Машу, он, скорее всего, представляет себе веснушчатую девчонку лет семи, которой трудно усидеть на месте. Реальность же очень далека от предположений любопытных зрителей.

Алина Кукушкина, озвучившая Машу, совсем не похожа типажом на свой анимационный прототип. Более того, девушке уже давно не семь лет. Однако, будем честными, разница во внешности и в возрасте не помешала девушке блистательно справиться с озвучкой сложного и эмоционального персонажа.