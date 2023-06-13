Настоящая «няня Вика» отказалась от роли: Заворотнюк просто повезло (фото)

Это была бы совсем другая Прутковская.

Роль няни Вики принесла Анастасии Заворотнюк огромную славу и народную любовь. Но триумфа актрисы могло не состояться, ведь на место Прутковской прочили другую кандидатуру.

Культовой няней Викой должна была стать Анна Банщикова. Она уже дала свое согласие создателям проекта, но отказалась в последний момент. В итоге роль «уплыла» к Заворотнюк, которая оказалась в нужном месте в нужное время — малоизвестной актрисе тогда несказанно повезло.

Позднее Банщикова призналась, что ничуть не жалеет о своем решении. Анна не хотела на годы «выключаться» из жизни, из театра и пропадать на съемках целыми сутками. Ради «няни» актриса пропустила бы очень много значимых проектов, и этого она себе точно не простила бы. А зрителю остается только фантазировать, какой была бы Вика в исполнении эффектной брюнетки.

Банщикова прославилась благодаря сериалу «Ищейка», а также фильмам «Все будет хорошо», «Жажда», «Ты у меня одна». Личная жизнь актрисы заслуживает отдельного внимания. У Анны были отношения с Максимом Леонидовым, который посвятил ей легендарную песню про девочку-видение. Сегодня Банщикова замужем за Всеволодом Шахановым, от которого она родила троих детей.