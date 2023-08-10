Настоящая казачка: как сегодня выглядит единственная жена Казановы

Актер Александр Лыков в браке уже больше сорока лет. Несмотря на все издержки профессии, ему удалось сохранить брак с Аллой Господенко. Пара вырастила двоих детей и до сих пор остается неразлучной — как дома, так и на работе.

Алла — потомственная казачка. В 1980 году девушка из станицы Павловская отправилась в Ленинград, чтобы поступить в театральный институт. Там она и познакомилась с экранным Казановой. Ему поступить удалось, а вот Алла провалилась на экзаменах. В расстроенных чувствах она хотела уехать домой, но Лыков отговорил. Молодые люди начали жить вместе, а уже после первого курса актер сделал возлюбленной предложение.

С тех пор Алла и Александр не расстаются. У них родились двое детей, Екатерина и Матвей. Брак актеров не раз подвергался испытаниям. Александр всегда пользовался вниманием со стороны женщин, но Алла относилась к этому с пониманием. Сегодня она работает директором супруга, поэтому на других женщин ему смотреть не приходится: любимая жена всегда рядом, и выглядит она все так же прекрасно.