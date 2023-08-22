Настоящая фамилия Марка Захарова вызывает смех: точно дразнили в школе

Имя режиссера Марка Захарова гремело на весь Советский Союз, оно до сих пор на слуху и у современного зрителя. Однако мало кто знает, что автор таких шедевров, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «12 стульев», изначально носил другую фамилию.

Родился маленький Марк в семье Галины и Анатолия Ширинкиных. Собственно, и сын получил фамилию родителей. Даже в ГИТИС поступил еще Марк Ширинкин. Он решил пойти по стопам матери, которая в свое время грезила театром, но ее мечта так и не исполнилась.

Зато сын успешно реализовал ее, достигнув небывалых высот. Юное дарование в ГИТИСе сразу заметили. В студенческие годы будущий мэтр решил сменить имя на более звучное и взял фамилию деда по материнской линии — Захаров. Именно под ней он уже и получал диплом театрального института, а позже стал известен на весь СССР как режиссер театра и кино.