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«Настолько шокирована»: этот фильм Анна Михалкова никогда не будет пересматривать

8 ноября 2023 13:30
«Настолько шокирована»: этот фильм Анна Михалкова никогда не будет пересматривать

Артистка не постеснялась рассказать всю правду.

Анна Михалкова за годы карьеры приняла участие во многих картинах. И если некоторые ее работы она включает вновь и вновь, то к другим не готова обращаться — так сильно они ее шокируют.

Совсем недавно Михалкова снялась в фантастической ленте «Чувства Анны» режиссера Анны Меликян. История рассказывает о работнице шоколадной фабрики, которая после травмы головы начинает слышать мысли инопланетян. И в одной из сцен артистка предстает полностью обнаженной. При этом постановщица предпочла не «замазывать» пикантный эпизод и «честно» показала Михалкову всему миру.

Откровенная сцена стала большим сюрпризом для артистки. По словам самой Михалковой, она далеко не сразу согласилась на пикантную роль. А после единственного просмотра фильма вряд ли вернется к нему снова.

«Я посмотрела этот фильм один раз на фестивале. И была настолько шокирована, что решила: больше я его никогда не посмотрю», — призналась знаменитость порталу Voice.

Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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