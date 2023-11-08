«Настолько шокирована»: этот фильм Анна Михалкова никогда не будет пересматривать

Анна Михалкова за годы карьеры приняла участие во многих картинах. И если некоторые ее работы она включает вновь и вновь, то к другим не готова обращаться — так сильно они ее шокируют.

Совсем недавно Михалкова снялась в фантастической ленте «Чувства Анны» режиссера Анны Меликян. История рассказывает о работнице шоколадной фабрики, которая после травмы головы начинает слышать мысли инопланетян. И в одной из сцен артистка предстает полностью обнаженной. При этом постановщица предпочла не «замазывать» пикантный эпизод и «честно» показала Михалкову всему миру.

Откровенная сцена стала большим сюрпризом для артистки. По словам самой Михалковой, она далеко не сразу согласилась на пикантную роль. А после единственного просмотра фильма вряд ли вернется к нему снова.