«Наследство» от Высоцкого: гляньте, на ком дважды женился Леонид Ярмольник

Леонид Ярмольник считается одним из самых характерных актеров в отечественном кино. Многим интересно узнать о его личной жизни, ведь артист достаточно скрытен в этом вопросе.

Вот уже больше 30 лет актер счастлив с Оксаной Афанасьевой. В молодые годы она работала художником по костюмам и не пропускала ни одной театральной премьеры. Так она познакомилась с Владимиром Высоцким, с которым у нее начался бурный роман. Именно Оксана стала последней женщиной в жизни великого барда. По слухам, артист умер у нее на руках.

Афанасьевой на тот момент было всего 20 лет, и она тяжело переживала потерю любимого. Исцелить разбитое сердце ей помог Ярмольник, который был поражен красотой девушки с первого взгляда. Вскоре они сыграли скромную свадьбу.

Правда, однажды паре пришлось развестись из-за квартирного вопроса. Когда он был решен, то Оксана и Леонид снова поженились и организовали пышное торжество, чего не могли себе позволить в юности. Оксану нельзя назвать красавицей. Но, видимо, она обладает какой-то магией, раз смогла «приручить» мужчин с такими сложными характерами.

Кстати, это не единственное «наследие», которое досталось Ярмольнику от Владимира Семеновича. Когда Леонид только начал служить в Театре на Таганке, Высоцкий щедро делился с ним своими ролями, ведь у актеров был схожий неистовый темперамент.