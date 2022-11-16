Наследники потирают руки: посмертный «бизнес» звезд вас ужаснет

Некоторые из знаменитостей, умерших много лет назад, до сих пор зарабатывают миллионы.

Издание Forbes ежегодно составляет списки самых богатых певцов, спортсменов и актеров. Но есть и оригинальный рейтинг доходов среди умерших звезд. Только за прошлый год знаменитости, чьи похороны давно уже прошли, сумели заработать 1,6 млрд долларов.

Например, Элвису Пресли 2021 год принес 110 млн. Деньги идут от экскурсий, которые проводятся в его поместье в Мемфисе. За год в музее памяти певца бывают до 650 тысяч посетителей. Поклонники Пресли скупают аксессуары с его изображениями и билеты на шоу с композициями музыканта. Кроме того, доход наследникам принесла и биографическая лента «Элвис», которая вышла этой весной. А не так давно игрушку инопланетянина из мультфильма «Лило и Стич» начали продавать в костюме Элвиса, что тоже предусматривает отчисления.

Игры принесли 500 млн долларов и Джону Толкину, который умер в 1973 году. Писатель зарабатывает на комиксах, видеоиграх и сериалах, основанных на его франшизе «Властелин колец». Среди собственников прав на произведения Толкина крупнейшие корпорации — Embracer, Warner Brothers и Amazon.

А легендарный исполнитель Дэвид Боуи продолжает творить фактически из могилы. Несмотря на то, что он умер еще шесть лет назад, в прошлом году вышел новый альбом музыканта под названием Toy. На самом деле, он был записан еще пару десятков лет назад, но свет увидел только сейчас. Продажа мастер-копий всех пластинок Боуи принесла его наследникам 250 млн, пишет «Комсомольская правда ».