Наследник лучшего актера в истории кино: куда пропал внук главного богатыря в СССР

Имя Сергея Столярова ассоциировалось у зрителей с целой эпохой кинематографа. Мужчину с исполинской и богатырской внешностью приняли во МХАТ как раз за фактуру. А в кино ему активно начали доверять роли в сказках. Столяров поначалу расстраивался из-за однотипных персонажей, а позже искренне полюбил своих героев. Кожемяка, Илья Муромец, Руслан — он стал главным богатырем в СССР. А за роль в «Садко» его признали на Венецианском кинофестивале в начале 50-х годов лучшим актером в истории кино.

В личной жизни он тоже отличался постоянством: в 1934 году он женился на актрисе Ольге Константиновой. Их сын Кирилл продолжил династию и начал сниматься еще во время учебы в ВГИКе. В фильме «А зори здесь тихие» Столяров-младший сыграл своего отца. Позже он был режиссером Театра-студии киноактера и запускал популярную программу «Актеры и судьбы» на ТВ.

Его сын, названый в честь знаменитого артиста Сергеем, снимался в кино в 80-е годы. В его фильмографии было всего 8 картин, среди которых лента «Завтра была война». Также он выступал на сцене театра Советской армии. К 90-м Столяров-младший занялся работой на телевидении и при этом окончательно пропал с экранов. Мужчина работал за кадром и режиссировал выпуски программ «Детский час», «Взгляд», «Телескоп». А с 2000 года он окончательно ушел в бизнес, став генпродюсером телеканала «Школьник ТВ».