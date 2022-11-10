Наследница подкачала: что скрывает Елизавета Боярская у всех на виду

Елизавета Боярская родом из известной семьи: ее отец — именитый артист и музыкант Михаил Боярский, а мать — актриса Лариса Луппиан. Звездная наследница пошла по стопам своих родителей и также начала появляться на экранах и театральной сцене. И если актерский талант знаменитости восхищает публику, то ее внешность, напротив, отталкивает.

Любопытно, что чаще всего звезда предстает перед поклонниками в образе злодеек. Артистка не раз говорила, что это амплуа идеально ей подходит, причем не только по характеру. По уверению знаменитости, милым ее внешний облик никак не назовешь, на что есть свои причины.

Как оказалось, Боярская всеми силами старается скрыть от широкой общественности свои изъяны, но сделать это не так-то просто. Если внимательно посмотреть на лицо артистки, то можно увидеть на нем несколько шрамов. Их она получила еще в детстве. Первый, когда случайно разбила настольную лампу, а осколок попал ей в щеку, а второй — от качелей, об которые ударилась, пытаясь пробежать под ними.